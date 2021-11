Casemiro squalificato: il perno del Real salterà la sfida contro l’Argentina

Argentina-Brasile perderà uno dei suoi protagonisti: Casemiro diffidato e ammonito verrà squalificato per il super classico

Nella notte tra martedì e mercoledì andrà in scena la super sfida fra Argentina e Brasile. Una partite importante per la storia e per l’atmosfera che di solito ruota attorno a questo match. La Nazionale verdeoro, già qualificata dopo la vittoria contro la Colombia, dovrà fare a meno di Casemiro.

Il centrocampista del Real Madrid salterà la sfida all’Argentina, siccome verrà squalificato vista l’ammonizione rimediata contro la Colombia. Costa caro, dunque, il cartellino giallo per Casemiro che essendo diffidato dovrà seguirsi il super classico dalla tribuna.