Casini: «Plusvalenze? Non sono un male per chi non ne abusa»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine dell’Assemblea odierna: le sue dichiarazioni

Il presidente della Lega Lorenzo Casini ha parlato dopo l’Assemblea di Serie A tenutasi quest’oggi.

ASSEMBLEA DI LEGA – «L’argomento principale che ha avuto una discussione ma non è terminata è il bando per i diritti TV del prossimo ciclo, lavoro presentato dall’ad. La discussione continuerà nell’assemblea dedicata di metà febbraio e con la pubblicazione, nelle prossime settimane, del bando. Tra le discussioni, vi è stata l’approvazione all’unanimità di un testo relativo all’accordo collettivo con l’assocalciatori, di cui ora parleremo anche con l’AIC. Per la voce riforme organizzative, il 24 porteremo delle proposte su vari temi, a partire dalla media company, per poi decidere se portarla a compimento o meno. A livello sostanziale, le attività che svolgiamo sono già quelle di una media company».

PLUSVALENZE – «È un tema serio, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, ma basta vedere anche i dati del report calcio per analizzare che sono cresciute a bilancio. Di per sé non sono un male, ci sono società che vivono in modo sano il fare le plusvalenze. Il problema è l’abuso e va verificato con attenzione in tutti i Paesi dove vige il mercato. C’è una decisione in corso, io ho apprezzato le parole di Abodi. Ora aspettiamo le motivazioni e i commenti più approfonditi verranno fatti una volta che avremo chiuso la vicenda».