Casini sul CALCIO ITALIANO: «Bisogna trovare una SOLUZIONE. Sui dialoghi con il Governo...»

Lorenzo Casini, numero uno della Lega Serie A, è intervenuto ai margini del Consiglio Federale odierno.

«E’ andata bene, abbiamo parlato di vari temi tra cui il vincolo sportivo, c’è grande preoccupazione da parte di tutte le leghe professionistiche ma anche della Lega Dilettanti e della federazione, perché al di là della proroga di un anno di cui ringraziamo Governo Parlamento, bisogna trovare una soluzione per evitare che i ragazzi possano con facilità essere portati all’estero e la tutela dei vivai. Sul tema che tutti aspettavate non ci sono state sorprese. Il presidente ha comunicato che l’assemblea del 4 novembre verrà trasformata da elettorale a straordinaria, in modo tale da mettersi a lavorare sulle modifiche di statuto. E’ un principio che la Serie A afferma da tanti anni, ma ci sono tanti temi da affrontare. C’è uno statuto speciale e un equilibrio dei pesi. Da domani inizieremo a lavorare su questo. Soddisfatti? Fino al 4 settembre no, ma fiduciosi. Non è stata una dura presa di posizione, sono temi che portiamo avanti da tempo, su questo Governo e Parlamento hanno ascoltato, adesso servirà trovare le giuste soluzioni, in modo equo ed equilibrato».