Casiraghi afferma che Cristiano Ronaldo non riuscirà a segnare in Serie A come faceva in Liga e che Higuain è stato un affare per il Milan

L’allenatore Pierluigi Casiraghi, collaboratore di Gianfranco Zola al Cagliari, Al-Arabi e Birmingham, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei bomber della Serie A. In particolare l’ex Juventus e Lazio si è concentrato su Cristiano Ronaldo, a cui è stata dedicata un enorme cartellone pubblicitario per festeggiarne il debutto all’Allianz Stadium. «Ronaldo? Il calcio italiano e le nostre difese sono differenti rispetto alla Spagna. E’ qui per vincere ma non penso che possa segnare 40 gol come nella Liga», ha detto Casiraghi.

L’ex ct dell’Under 21 ha poi tessuto le lodi di Gonzalo Higuain e Ciro Immobile. «Immobile? E’ l’attaccante italiano più decisivo. La sua permanenza, con quella di Milinkovic, può permettere alla Lazio di replicare la scorsa stagione. Higuain? Il Milan ha fatto un grande colpo. E’ una garanzia, farà tanti gol e una grande stagione. – ha spiegato Casiraghi – Milik? Può essere l’annata della sua esplosione. Ha tutte le qualità per puntare al top. Chi sarà il capocannoniere? Spero un italiano e faccio il tifo per Immobile e Belotti anche in chiave Nazionale».