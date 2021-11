Caso Ihattaren, la Juventus risarcisce la Sampdoria: le ultime

Il caso Ihattaren continua a tenere banco sia in Olanda che in Italia. E intanto la Juventus risarcisce la Sampdoria

Una fitta nube di mistero avvolge Mohamed Ihattaren, disperso a Utrecht ormai da settimane e secondo alcuni addirittura in procinto di lasciare il calcio. Il talento 19enne, acquistato in estate dalla Juventus e girato in prestito alla Sampdoria, ha lasciato Genova a causa – si dice – di una crisi depressiva dovuta alla morte del padre nel 2019.

Al di là dell’aspetto più introspettivo e sensibile ci sarebbe anche una nota di insubordinazione nel carattere del giocare, che quest’anno è stato pizzicato diverse volte con gli amici a Milano e a Monaco. Quest’anno si era presentato a Bogliasco con diversi chili di troppo ed è per questo che D’Aversa non si è strappato i capelli quando l’ha visto scomparire nel nulla. Ora la Samp si aspetta che la Juventus prenda una posizione. Difficile dire quale: i bianconeri non possono che pretendere spiegazioni dall’agente Raiola e ragionare sulla rescissione del contratto. Magari i bianconeri si prodigheranno un un “prestito-risarcimento” di un promettente Under 23 alla Sampdoria. Lo scrive Libero.

