Caso Neymar, la DIS ribatte: «Fosse vero ciò che dice non sarebbe al PSG»

Caso Neymar, la DIS ribatte alla deposizione dell’attaccante brasiliano: la dura replica all’indirizzo del giocatore

Continua a far discutere il processo che vede coinvolto Neymar. Il direttore esecutivo della DIS, agenzia che ha denunciato la possibile truffa, ha pesantemente attaccato il giocatore nell’udienza che si è svolta oggi. Le parole riportate dai media spagnoli.

L’ACCUSA – «Da bambino Neymar non era del Barça. Andò anche ad allenarsi in prova con il Real Madrid. Se avesse avuto così tanto amore per il Barcellona, non giocherebbe nel PSG».