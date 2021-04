Caso Suarez, indagine chiusa: «Avvocato Juve istigatrice morale»

Caso Suarez, chiusura dell’indagine di Perugia. Ecco cosa è emerso dopo la vicenda legata all’attaccante uruguaiano

Secondo quanto riferito da Repubblica, sono state chiuse le indagini dalla procura di Perugia relative all’esame di Luis Suarez per il passaporto comunitario all’Università per Stranieri. Rimane, si legge, l’accusa per l’avvocato della Juve, Maria Turco, definita «concorrente morale e istigatrice» della vicenda.

La procura di Perugia ha inviato ai cinque indagati l’avviso di conclusione della fase istruttoria, prodromica alla richiesta di rinvio a giudizio. Alla ex rettrice dell’Università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli, al direttore generale Simone Olivieri, ai due professori Stefania Spina e Lorenzo Rocca (che ha già patteggiato una pena) e a Maria Turco, avvocato della Juventus, i pm contestano il reato di falso ideologico in concorso.

