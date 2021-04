Caso Suarez, svelato l’ingaggio che il Pistolero avrebbe percepito alla Juve

Luis Suarez e la Juve: ieri sono emerse le parole del presidente Agnelli, ascoltato dalla Procura. Il retroscena sull’ingaggio

Nei giorni scorsi sono emerse le parole del presidente Agnelli durante l’interrogatorio della Procura sul caso Suarez. I pm hanno chiesto anche della proposta contrattuale inviata da Maurizio Lombardi, segretario generale bianconero.

Da quanto è emerso, il contratto dell’uruguaiano prevedeva 6 milioni di ingaggio netti e diversi bonus: uno da 500 mila euro in caso di vittoria della Champions, uno di 150 in caso di scudetto e uno di 500 mila in caso di 15 gol. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.