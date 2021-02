Cassano nella flop 11 del Real Madrid: con lui anche un ex Catania

Antonio Cassano non ha certo incantato nella sua esperienza al Real Madrid tanto che As ha deciso di metterlo nella flop 11 di sempre

Il Real Madrid ha vissuto ere davvero prestigiose, come ad esempio la grande squadra che vinse tutto negli anni ’50 con Di Stefano, oppure i Galacticos o la formazione che più recentemente ha vinto tre Champions League di seguito guidata da CR7. Il quotidiano spagnolo As, però, ha voluto schierare un 4-3-3 con i peggiori della storia del Real Madrid dove figura anche Antonio Cassano in attacco. C’è anche Albano Bizzarri, ex Catania e Lazio.

Real Madrid (4-3-3): Bizzarri; Diogo, Woodgate, Spasic, Coentrao; Gravesen, Pablo Garcia, Faubert; Baljic, Cassano, Drenthe.