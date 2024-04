Cassano attacca Leao e il portoghese risponde sui social

Cassano attacca duramente Leao durante la Domenica Sportiva sulla Rai e il portoghese reagisce sui social

Antonio Cassano ieri sera è intervenuto a La Domenica Sportiva per parlare di Rafael Leao: «Siccome in Italia il campionato non è buono il problema è che lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. È un buon giocatore che ha una gran forza fisica. Finito».

Ma Leao non ci ha messo molto a replicare alle accuse di Fantantonio e postando sul suo Twitter il video con le Emoji delle faccine da Clown.