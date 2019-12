Catania, Follieri: «Mi espongo perché voglio acquistare il club»

Catania, Follieri conferma la volontà di rilevare il club e spiega quale sarà l’iter per portare avanti la trattativa

Il futuro del Catania non è ancora delineato, Raffaello Follieri però fa sul serio ed è lui stesso a confermarlo in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport. Ecco le sue parole.

«Avrei preferito che la trattativa rimanesse sotto traccia ancora per un po’ e ho i miei motivi. Ciò che è successo a Foggia e Palermo ha danneggiato la mia immagine anche se alla fine questi due club sono falliti non solo per i loro debiti elevati. Posso dire ai tifosi del Catania che non avrei alcun interesse a espormi come sto facendo se non avessi intenzione di acquistare il club. Non vado in cerca di pubblicità negativa, ma voglio chiarire che in ogni trattativa ci sono richieste da ambo le parti e devono combaciare per portare a compimento l’operazione».