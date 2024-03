Causio: «Chiesa delusione. Senza campioni non si fa la differenza...»

Franco Causio, ex giocatore della Juventus e dell’Italia, ha parlato a Tuttosport del momento e del mercato bianconero

JUVE – «Se non hai i grandi giocatori che fanno la differenza in campo, diventa difficile fare grossi risultati. E oggi la Juve non ha i campioni del passato sia tra i titolari sia tra coloro che entrano a gara in corso. Anzi, dalla panchina difficilmente possono alzare il livello attraverso le sostituzioni».

MOMENTO – «Credo che alla fine la Juve arriverà comunque in zona Champions. Stanno vivendo un momento difficile, questo è indubbio. Nel calcio le preoccupazioni ci sono sempre, soprattutto quando c’è qualcosa che non va come in questo momento alla Juve. Bisogna capire cosa non sta funzionando».

DELUSIONE – «Dico Chiesa: è lui che deve svoltare. La fiducia di società e allenatore ce l’ha, adesso però deve dare molto di più».

FELIPE ANDERSON – «Lo prenderei subito! Mi auguro che la Juve possa chiudere per Felipe, che resta uno dei pochi giocatori in Serie A in grado di saltare gli avversari con facilità e creare così superiorità numerica nella metà campo avversaria grazie ai suoi dribbling. Sarebbe un ottimo acquisto».