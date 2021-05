Edinson Cavani ha affidato ai social il suo pensiero dopo la finale di Europa League persa contro il Villareal. Il post del”attaccante:

«Fa male all’anima, ma l’unico rimedio è andare avanti ragazzi. Mi si spezza il cuore, ma l’unico modo è continuare ad andare avanti, ragazzi».

Duele el alma, pero el único remedio es seguir adelante muchachos.

It breaks my heart, but the only way is to keep moving forward lads.@ManUtd pic.twitter.com/r7lCTjBmAP

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) May 27, 2021