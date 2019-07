Ceballos, la telenovela è finita: oggi le visite mediche nel nuovo club

Ceballos, la telenovela di mercato è finita: oggi le visite mediche nel nuovo club per il centrocampista spagnolo

Sta per essere posta la parola fine sulla telenovela legata a Dani Ceballos. Un intreccio di mercato che, nelle passate settimane, ha riguardato anche il Milan qualche settimana fa, ma che ha visto spuntarla l’Arsenal.

Secondo quanto riporta AS, infatti, il playmaker classe 1996 dovrebbe presentarsi a Londra già nella giornata di oggi per sottoporsi alle visite mediche di rito. E, quindi, per porre la firma sul contratto con il club allenato da Unai Emery.