Calciomercato Juve, Ceccarini svela: «Giuntoli diceva la verità su quel giocatore. Ecco chi prenderanno»

Niccolò Ceccarini, noto giornalista ed esperto di mercato, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Tutti i Convocati (programma di Radio 24) sul calciomercato Juve. Ecco le sue parole rivolte al lavoro fatto da Giuntoli.

LE PAROLE DI CECCARINI – «Per me Giuntoli diceva la verità quando diceva di sperare di recuperare Milik, questa ricaduta che ha allungato i tempi loro calcolavano non ci fosse. Lui oggi deve dire così. Secondo me prenderanno un difensore centrale che può giocare anche a sinistra».