Ceferin e PSG, asse di ferro contro la Superlega: i dettagli

Aleksander Ceferin e il PSG sarebbero in totale accordo contro la Superlega

Notizie che se venissero confermate sconvolgerebbero il mondo del calcio europeo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe un accordo più o meno segreto tra la UEFA di Ceferin e il PSG di Al Khelaifi, presidente anche dell’ECA dopo le dimissioni di Agnelli.

I due, schierati apertamente contro la Superlega, avrebbero trovato un accordo per cestinare il Fair Play Finanziario del PSG in cambio di un ricco contratto televisivo per le competizioni UEFA nelle tv del Medio Oriente. L’accordo giustificherebbe anche i primi movimenti multimilionari del PSG in materia d’ingaggio.