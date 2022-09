Ceferin: «Europei itineranti? Non credo che ne vedremo altri»

Il presidente della UEFA Ceferin ha spiegato il proprio punto di vista sulla disputa degli europei itineranti

EUROPEO ITINERANTE – «Escludo che possa esserci ancora un Europeo come quello dello scorso anno. Un torneo itinerante che coinvolga l’intero vecchio continente è un esperimento abbastanza complicato e con la pandemia lo è stato ancora di più. La Svizzera per esempio, a Euro 2020 ha giocato una partita a Roma e poi è partita per Baku, mentre altre nazionali hanno giocato tutte le gare in casa e sono arrivate fino in fondo. L’idea è stata bella per festeggiare il 60esimo anniversario degli Europei ma credo che la soluzione sia giocare in un paese solo, due nel caso di paesi più piccoli».