Cellino: «Inter senz’anima. Zhang? Non voglio conoscerlo»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha criticato il comportamento dell’Inter nei confronti di Sandro Tonali.

«Sono sempre stato filo interista, stimo Marotta e Ausilio ma non vedo più l’anima dell’Inter di un tempo. Trattavo con l’Inter di Moratti, ero tifoso della grande Inter: oggi non ho intenzione di conoscere il presidente, forse è troppo ricco per presentarsi in Lega con noi».