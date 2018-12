Celtic Glasgow, centesimo trofeo della storia

Il Celtic di Brendan Rogers vince per 3 – 0 nella finale di Betfred Cup contro l’Aberdeen. Si tratta del centesimo trofeo nella storia del club

In Scozia oggi si è fatta la storia: il Celtic di Brendan Rogers ha vinto per 3 – 0 contro l’Aberdeen per la finale della Betfred Cup, la Coppa di Lega scozzese. Per i Bhoys sono andati a segno Rogic, Forrest e Dembelé. I biancoverdi, già primi con un distacco di otto punti dai Rangers nella Scottish Premiership, hanno riportato la vittoria in Coppa.

LA STORIA – La notizia è che per lo storico club di Glasgow si tratta del centesimo trofeo raccolto in 129 anni di storia. Per Rodgers invece si tratta del primo successo da allenatore dei Bhoys, ma l’emozione per il traguardo sarà senz’altro stata più che palpabile.