Celtic, Hart dirà addio al calcio al termine della stagione

Joe Hart, ex portiere del Torino ora al Celtic, ha parlato ai canali ufficiali del club scozzese annunciando il ritiro a fine stagione. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ci penso da un po’, non credo ci sia un momento giusto o sbagliato, fisicamente sto molto bene, ma sono nel calcio professionistico da quando avevo 16 anni. Ho percorso ogni strada per mantenermi nella migliore forma possibile e dare il massimo, sto ancora benissimo, ma sono consapevole che il tempo non aspetta nessuno e non voglio che sia il mio corpo a dirmi che è arrivato il momento del ritiro».