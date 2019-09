Censura Stramaccioni, l’allenatore: «Respingo ogni accusa!»

Stramaccioni non ci sta: l’allenatore dell’Esteghlal risponde in modo duro alla nota di censura della Federcalcio dell’Iran

Stramaccioni risponde per le rime alla nota di censura ricevuta (o così si credeva) da parte della Federcalcio dell’Iran. Ecco la replica dell’allenatore dell’Esteghlal.

«[…] non solo non mi è mai stata comunicata tale nota di censura ma nemmeno notificata l’apertura del relativo procedimento disciplinare, in violazione dei più elementari diritti alla difesa, si nega fermamente di aver posto in essere qualsivoglia simile comportamento e se ne respinge pertanto ogni addebito a riguardo, peraltro vago e generico. Si aggiunge altresì che è già stato dato incarico ai miei legali di condurre tutti gli accertamenti del caso e, ove necessario, porre in essere tutte le azioni a tutela della mia persona e immagine sia professionale che personale».