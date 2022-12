Cessione Inter, Biasin: «Non è detto che arrivi nel 2023»

Cessione Inter, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del possibile cambio societario alla guida del club nerazzurro

Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha così parlato della possibile cessione dell‘Inter.

INTER E CESSIONE- «Non è sicuro che nel 2023 arrivi la cessione dell’Inter. L’unica cosa sicura è che l’Inter ascolta offerte, che devono però arrivare oltre il miliardo. Per ora non ce ne sono state e Steven Zhang è intenzionato a proseguire. Io non sono affatto uno di quelli che si augura la cessione, io non ho la certezza che possa migliorare la situazione nell’eventualità»