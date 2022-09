Cessione Inter, Palmieri: «Raine unica banca d’affari coinvolta»

Le parole di Tancredi Palmieri sulla possibile cessione dell’Inter: «Ecco quello che trapela da Wall Street»

Il noto giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato così del futuro societario dell’Inter di Steven Zhang, il cui mandato di vendita è stato affidato a Raine Group:

«Probabilmente si tratta dell’unica banca d’affari coinvolta: fonti direttamente da Wall Street fanno sapere che queste operazioni vanno svolte con un’esclusiva che poteva avere Goldman Sachs fino a poco fa. Quindi quando arriva un nuovo advisor, decade il mandato col precedente. E sempre da Wall Street fanno sapere che Raine è particolarmente indicato per operazioni che vogliono essere chiuse in breve tempo e in maniera molto diretta. E’ una banca d’affari che ha nel suo portfolio quelli che hanno puntato il Chelsea per un affare chiuso oltre i 5 miliardi. Stavolta il prezzo richiesto è poco oltre il miliardo: niente toglie che possa essere proposto un affare simile ma più conveniente ai vecchi clienti».

