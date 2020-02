Cessione Roma, studi del tutto terminati. Si entra nel rush finale

Cessione Roma, sono terminati gli studi sulla società da parte dei legali del Gruppo Friedkin. Si entra nel rush finale della trattativa

È il momento dello scatto finale per la cessione della Roma. Si è appena conclusa una settimana di fuoco negli uffici della società giallorossa in Zona Eur. Non si è registrata la presenza di Friedkin, ma i legali del gruppo di sua proprietà hanno lavorato a capofitto.

Dovrebbe essere di fatto terminato lo studio da parte degli esperti. Quello di febbraio è il mese decisivo e più caldo dell’intera trattativa, poiché potrebbe arrivare il definitivo passaggio di consegne. A quel punto sarà tempo di pensare a come far crescere ancora la società. Step by step.