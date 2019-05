Champions, Barcellona ko: Messi contestato dai tifosi in aeroporto!

Dopo la rimonta e il duro ko di ieri sera contro il Liverpool, l’attaccante del Barcellona, Messi, è stato contestato in aeroporto

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Lionel Messi è stato duramente contestato in aeroporto ieri sera a margine del match contro il Liverpool. Dopo il duro ko per mano della squadra di Klopp, i blaugrana sonno stati eliminati dalla massima competizione europea per il secondo anno di fila.

E nonostante l’esaltante prestazione dell’andata da parte di Messi, il calciatore argentino è stato preso di mira da un gruppo di tifosi del Barcellona che si sono recati in aeroporto. Lo stesso Messi si è infuriato per le critiche e soltanto l’intervento di Pepe Costa, uomo di fiducia del numero 10, ha evitato che lo scontro degenerasse.