Champions League, le ITALIANE su Prime Video: le partite

Tutte le partite di Champions League trasmesse da Amazon Prime Video delle squadre italiane

La Champions League sta finalmente per iniziare. Per la prima volta ci sono ben cinque squadre di Serie A che proveranno a darsi battaglia con le grandi d’Europa, tra cui i campioni in carica del Real Madrid. A proposito, Prime Video trasmetterà alcune delle gare delle squadre italiane, di seguito l’elenco completo:

Mercoledì 18 settembre, ore 21:00 – Manchester City-Inter

Mercoledì 2 ottobre, ore 21:00 – Lipsia-Juventus

Mercoledì 23 ottobre, ore 21:00 – Young Boys-Inter

Mercoledì 6 novembre, ore 21:00 – Inter-Arsenal

Mercoledì 27 novembre, ore 21:00 – Aston Villa-Juventus

Mercoledì 11 dicembre, ore 21:00 – Juventus-Manchester City