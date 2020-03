Il Paris Saint-Germain batte il Borussia Dortmund per 2-0 e accede ai quarti di finale di Champions League

Il Paris Saint-Germain stacca il pass per i quarti di finale di Champions League dopo aver superato per 2-0 il Borussia Dortmund, vincitore nella gara di andata per 2-1.

A decidere la sfida sono le reti di Neymar al 28′ e Bernat al 46′ del primo tempo. I parigini attendono di conoscere la prossima avversaria in Europa, con la squalifica di Angel Di Maria sulle spalle.