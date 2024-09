Champions League, tris dell'Aston Villa in Svizzera

Champions League, anche l’Aston Villa vince al debutto: 3-0 contro lo Young Boys in Svizzera, ecco i marcatori di Unai Emery

Buona la prima anche per l’Aston Villa al suo debutto nella nuova Champions League. Contro lo Young Boys in Svizzera gli inglesi vincono senza troppe difficoltà con un netto 3-0, che porta momentaneamente la squadra di Emery in cima al girone unico.

Due gol nel primo tempo – Tielemans e Ramsey – e uno nella ripresa di Ollie Watkins, oltre ad un gol annullato dal VAR a John Duran.