Champions League, il Lille vince ancora e si conferma tra le prime 8

Champions League, vittoria per il Lille nella sfida delle 18.45 contro lo Sturm Graz: vittoria non semplice, ma che garantisce di rimanere tra le prime

Vittoria non semplice per il Lille in Champions League contro gli austriaci dello Sturm Graz. I Francesi infatti dopo un iniziale vantaggio di 2-0 – gol di Sahraoui e Bakker – vengono pareggiati a cavallo di fine primo tempo e inizio con le reti di Kiteishvili e Biereth. A raddrizzare la partita per il Lille ci pensa nel finale Haraldsson. Una vittoria che gli permette di rimanere tra le prime 8 della classifica, in sesta posizione e quindi al momento sicura di evitare i playoff.

Lille-Sturm Graz 3-2 (37′ Sahraoui, 45’+2′ Bakker, 45’+4′ Kiteishvili [SG], 47′ Biereth [SG], 81′ Haraldsson)