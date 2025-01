Champions League, notte di fuoco per le spagnole: le imprese di Barcellona e Atletico Madrid, Alvarez e Raphinha mattatori

Champions League, notte folle di Barcellona e Atletico Madrid: le due spagnole completano il podio dietro al Liverpool

Dietro al Liverpool che vince anche contro il Lille e fa 7 su 7 in Champions League, il podio lo completano Barcellona e Atletico Madrid, ieri grande protagoniste della notte europea con due partite matte e spettacolari.

I Blaugrana vincono contro il Benfica con una rimonta clamorosa: finisce il primo tempo sotto 3-1, con Pavlidis che fa una tripletta mentre il gol di Lewandowski dal dischetto tiene i catalani ancora vivi. Nella ripresa Raphinha accorcia le distanze, Araujo complica le cose con un autogol. Sul risultato di 4-2 per i portoghesi arrivano le doppiette di Lewandowski – ancora su rigore – e Raphinha (all’ultimo minuto) oltre al gol di Eric Garcia.

Meno gol, ma uguale vittoria adrenalinica per i Colchoneros: contro il Bayer Leverkusen la squadra di Simeone parte in svantaggio con il gol di Hincapie, rimane in dieci al 25′ per l’espulsione di Barrios (pareggiata nel finale dal rosso di Hincapie), ma poi sale in cattedra Julian Alvarez: un gol ad inizio del secondo tempo e l’altro nel finale lanciano i madrileni al terzo posto del girone.