Chelsea, clamoroso Higuain: si rifiuta di calciare il rigore all’esordio!

In FA Cup viene fischiato un rigore in favore del Chelsea: Willian offre il pallone al nuovo arrivato Higuain. La risposta choc dell’argentino

Incredibile a Stamford Bridge: Gonzalo Higuain si tira indietro e si rifiuta di battere un calcio di rigore sullo 0-0. Il Chelsea era impegnato contro lo Sheffield Wednesday in FA Cup, e durante la partita l’arbitro ha concesso un penalty ai Blues. Willian gentilmente offre il pallone all’argentino, che tuttavia non se la sente. Il brasiliano non fallisce dal dischetto e porta il club in vantaggio al 25′ pt. Tuttavia, arriva un brutto segnale al mister Maurizio Sarri, che ha fortemente voluto la punta ex Milan, allenata ai tempi del Napoli. Che il giocatore abbia timore di sbagliare dagli undici metri, memore dei trascorsi non esaltanti? L’ultimo rigore dell’argentino fu in occasione della sfida di campionato contro la sua Juventus. E tutti ricordano come andò quella volta…