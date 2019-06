Chelsea, dopo Cech l’altro romantico ritorno. È il turno di Lampard

Chelsea, si sblocca la situazione allenatore. Dopo Cech si profila il ritorno di Frank Lampard, pronto a diventare il prossimo tecnico Blues

È sempre stato il prediletto di Abramovich, Frank Lampard. Dopo ormai più di una settimana dal saluto ufficiale a Maurizio Sarri il Chelsea sta muovendo i primi passi ufficiali per il prossimo allenatore. Lo storico centrocampista Blues, diventato ora manager, è pronto per un romantico ritorno.

L’indizio arriva direttamente dal Derby County, attuale società dell’ex giocatore: «Abbiamo dato il permesso a Lampard di parlare col Chelsea della posizione vacante dell’allenatore». Più chiari di così. Adesso giusto il tempo di sistemare le necessarie cose burocratiche, per dare poi il via alla vita di Frank da allenatore Blues. Dopo 13 anni e 429 partite, non può che essere l’uomo giusto.