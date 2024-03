Chelsea, infortunio fino a fine stagione: Pochettino perde pezzi

In una stagione già molto complicata, Mauricio Pochettino dovrà rinunciare al centrocampista per gli ultimi mesi

Brutte notizie in casa Chelsea con Mauricio Pochettino che dovrà rinunciare al centrocampista fino al termine della stagione. Dunque un elemento in meno in questi ultimi mesi dove il Chelsea deve necessariamente rialzare la china.

Romeo Lavia, classe 2004, ha rimediato un brutto infortunio nel match contro il Crystal Palace. Sembrava potesse tornare il belga, ma stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà Lavia ha avuto una ricaduta che ha bisogno necessariamente di più tempo del previsto.