Chelsea Juve, provino per Dybala: ecco le sensazioni di Allegri sulla Joya

Paulo Dybala ci sarà contro il Chelsea? Ecco le sensazioni di Allegri sulla Joya in vista del big match di Champions

Paulo Dybala domani potrebbe essere a Londra, ma solo per uno spezzone di partite. Ieri la Joya ha fatto differenziato per il solito fastidio al polpaccio ma dovrebbe essere l’ultima volta, come ha annunciato lui stesso ieri alle ATP Finals.

Questa mattina nella rifinitura pre Chelsea Paulo farà il provino decisivo: in base alle sue sensazioni Allegri dovrà scegliere se portarlo almeno in panchina o lasciarlo a lavorare perché possa migliorare la condizione per la gara di sabato con l’Atalanta, decisiva per il quarto posto. Dybala ha voglia di rientrare, ma la sensazione è che il tecnico non abbia alcuna intenzione di rischiare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.