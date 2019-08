Chelsea, Lampard in conferenza: «Fossimo stati più cinici…»

Chelsea, Lampard in conferenza presenta la gara col Norwich: «Serve essere più cinici. Mercato? Non mi aspetto cessioni»

Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ha presentato la gara col Norwich in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

«Dobbiamo essere più cinici. Se lo fossimo stati nelle precedenti tre partite, forse le avremmo vinte tutte e tre. Non ci sono di certo problemi con gli atteggiamenti degli attaccanti o con il modo in cui si allenano, lavoriamo tanto sulla rifinitura. Mercato? Non mi aspetto altre cessioni».