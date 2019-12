Chelsea, sessione di mercato che riprenderà il 2 gennaio. Intanto dall’Inghilterra arriva l’interesse dei Blues per Dembele

Sarà un mercato in cui il Chelsea non rimarrà a guardare. I Blues infatti opereranno sicuramente in uscita ma anche in entrata ci saranno di sicuro delle novità.

Come riporta Sky Sports Uk infatti uno degli obiettivi sarebbe Moussa Dembele del Lione.