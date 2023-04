Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco, non sarà il nuovo allenatore del Chelsea e non succederà a Lampard

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo diversi colloqui, Nagelsmann ha rifiutato la panchina londinese. L’allenatore tedesco era il candidato preferito dalla dirigenza.