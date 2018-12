Chelsea, palloni e magliette ai bambini di Amatrice

Il bellissimo gesto del Chelsea che regala magliette e palloni ai bambini colpiti dal sisma di Amatrice

Il Chelsea di Roman Abramovich si è reso protagonista di un gesto encomiabile. La società inglese, infatti, ha regalato magliette e palloni ai bambini colpiti dal sisma di Amatrice. Queste le parole del sindaco Sergio Pirozzi che ha voluto ringraziare i blues: «Voglio ringraziare con tutto il mio cuore sportivo il mondo del calcio, ma soprattutto ringrazio mister Conte, Carlo Cudicini e il presidente Roman Abramovich per il dono di questi kit sportivo e dei palloni, che saranno dati ai bambini del nostro territorio»

«SPORT MOTORE DI SPERANZA» – Il club di Antonio Conte ha donato ai bambini colpiti dal sisma 33 colli contenenti kit sportivi, con magliette e palloni. Un gesto che sottolinea ancora una volta come lo sport possa essere portatore di valori sani e come attraverso lo sport si possa fare del bene. A sottolinearlo lo stesso sindaco che ha continuato: «Come sempre lo sport è motore di speranza e di futuro in un momento complicato, soprattutto per i più piccoli della nostra comunità cittadina».