Chelsea, pronta un’offerta monstre al Barcellona per Coutinho

Philippe Coutinho fa a gola a molti, Chelsea compreso: i Blues preparano un’offerta incredibile per strapparlo al Barcellona

Philippe Coutinho non è più sicuro della sua permanenza al Barcellona. Sono molte le pretendenti che si contendono il giocatore, in particolare le squadre di Premier League. Il brasiliano, infatti, è salito nell’Olimpo dei top player dopo la sua esperienza al Liverpool, e non disdegnerebbe un ritorno nella massima divisione inglese. Se nei precedenti giorni si è parlato di un concreto interesse del Manchester United, ora è spuntata una rivale dei Red Devils per l’acquisizione del verdeoro. Si tratta del Chelsea di Maurizio Sarri che ,stando ad alcune voci provenienti dai quotidiani inglesi, potrebbe offrire ben 113 milioni di euro per l’asso carioca. Chiaramente è improbabile che Coutinho lasci i blaugrana nella sessione invernale di mercato. Tuttavia, in estate potrebbe avere luogo una vera e propria asta per lui.