Sarri chiarisce ai microfoni di Sky Sport il motivo per cui ha abbandonato l’allenamento del Chelsea prima della finale di Europa League.

Ecco le sue parole:«Lite Higuain-David Luiz? Se i giocatori sono aggressivi in allenamento è tutto ok. Volevo provare le punizioni ma dopo 50 minuti le telecamere ancora non andavano via, e mi sono arrabbiato per questo motivo».