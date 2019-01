Chelsea-Tottenham: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chelsea-Tottenham, semifinale di ritorno Carabao Cup 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al ritorno della semifinale di Carabao Cup tra Chelsea e Tottenham che si disputerà allo Stamford Bridge di Londra giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 20.45. Una partita che si preannuncia molto equilibrata, visto che entrambe le squadre sono in lotta, in campionato, per ottenere un posto in Champions. Nella gara di andata gli Spurs hanno vinto 1-0 grazie ad un gol su rigore di Kane.

Chelsea-Tottenham: diretta live e sintesi

Si avvicina il calcio d’inizio allo Stamford Bridge di Londra. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Chelsea-Tottenham.

Chelsea-Tottenham: formazioni ufficiali

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Emerson; Kanté, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard. Allenatore: Sarri

TOTTENHAM (4-3-2-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Winks, Sissoko; Eriksen, Lamela; Llorente. Allenatore: Pochettino

Chelsea-Tottenham: i precedenti del match

Si tratta della sfida numero 162 tra le due squadre londinesi, con 68 vittorie per il Chelsea, 40 pareggi e 54 successi degli Spurs. Un bilancio leggermente a favore dei padroni di casa, che sperano quindi di mantenere questo trend positivo.

Chelsea-Tottenham: l’arbitro del match

Sarà il signor Martin Atkinson, l’arbitro che dirigerà il match tra Chelsea e Tottenahm in programma il 24 gennaio 2019 alle ore 20.45. Con una media di circa tre gialli a partita in Premier League, non è uno degli arbitri “sventolatori” più attivi, ma la partita di stasera si presta molto al gioco su un numero di cartellini più alto della media.

Chelsea-Tottenham Streaming: dove vederla in tv

Chelsea-Tottenham sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.