Chiellini a Sky:«Ci sono state varie problematiche in queste settimane»

Giorgio Chiellini, difensore della Juve, ha parlato a Sky Sport nel giorno della vigilia del match di Champions League con la Dinamo Kiev

Oltre che in conferenza stampa, Giorgio Chiellini ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Le parole del difensore della Juve alla vigilia del match con la Dinamo Kiev.

«Dopo la Nazionale non era facile, abbiamo avuto poco tempo per riprenderci e resettarci dal punto di vista del campionato. Ci sono stati risultati strani per quello. L’importante è avere a disposizione tutta al squadra, per trovare l’alchimia con tutti nuovi che sono arrivati. Dobbiamo essere bravi a fare punti, ed è quello che ci siamo detti prima della partita di sabato. Ci sono state varie problematiche in queste settimane, contando gli infortuni, che non ci hanno permesso di avere tutti gli uomini a disposizione».