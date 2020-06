Chiellini: «Addio Juve? Ci ho pensato, potevo passare a Real e City»

Chiellini è stato a un passo dal lasciare la Juve per due top club: ecco l’ammissione del centrale sulle trattative

Giorgio Chiellini rivela nella sua autobiografia di aver avuto la possibilità di lasciare la Juve per due club europei molto importanti. Ecco le parole del capitano bianconero.

«Nel 2010 potevo passare al Real Madrid e nel 2011 al Manchester City, non ci sono andato molto lontano: dopo i due settimi posti ci pensai seriamente. Nel primo caso, il mio agente aveva parlato con un mediatore del Real, ci andammo abbastanza vicini ma a Madrid era appena arrivato Mourinho che pretese a ogni costo l’acquisto del suo connazionale Ricardo Carvalho. E anche la Juventus fu contenta di tenermi, era appena entrato Marotta in qualità di direttore generale. Per quanto riguarda il City, incontrai un loro dirigente a Milano ma poi non se ne fece niente».