Chiellini carica la squadra: «Impariamo dagli errori, vogliamo il primato nel girone»

Prima della conferenza di Allegri e Ronaldo, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «È bella da giocare per entrambi ma non è un dentro fuori, pittosto una sfida affascinate in uno stadio storico. Non sarà facile ma voglia mo conquistare il primato nel girone». Sul pareggio nell’ultima partita contro il Genoa: «La testa qui non l’avevamo ma sarebbe stato meglio non sbagliare. Impariamo dagli errori ma domani affronteremo una squadra di campioni». Su Pogba e sul match Chelsea-Manchester United di sabato: «Pogba? Mi dispiace perché ogni cosa che dico viene letta in chiave mercato. IO provo affetto per lui e l’abbiamo visto tutti prendere il volo. Ho visto Chelsea-Manchester United da amante del calcio, è stata una bellissima partita».