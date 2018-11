Le parole di Giorgio Chiellini dopo Juventus-Manchester United, gara di Champions League che ha vinto la vittoria dei Red Devils in rimonta

Epilogo inaspettato all’Allianz Stadium dove il Manchester United rimonta e vince sulla Juventus con due reti segnate nel finale nella quarta giornata di Champions League. Al gran gol di Cristiano Ronaldo rispondono Mata (con un pregevole tiro da punizione) e un’autorete di Bonucci. Il difensore bianconero Giorgio Chiellini, a margine della gara, ha espresso così il suo rammarico: «Abbiamo avuto tante opportunità per chiuderla, questo match deve servirci da insegnamento perchè è arrivata una sconfitta dopo un’ottima partita – le parole ai microfoni di Sky Sport – Se vogliamo andare a Madrid a giugno dobbiamo crescere, sono i dettagli che fanno la differenza, non siamo stati bravi a gestire il gol di scarto e vincere. Oggi potevamo e dovevamo chiudere il discorso qualificazione, ce la siamo complicata, ma meglio ora che a marzo. Dobbiamo migliorare, abbasseremo le ali e continueremo a lavorare che è quello che ci riesce meglio, erano due-tre partite che l’avevamo in canna una cosa del genere. Io arrabbiato? No, lucido, stasera dovevamo almeno pareggiare».