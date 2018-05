Chiellini sullo Scudetto: «Che gioia! Bello come il primo»

Premiato con il Football Leader 2018, il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato dello Scudetto e del suo ruolo in campo

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, vincitore del premio Football Leader 2018, è intervenuto ai microfoni dei cronisti: «Si tratta di un premio importante, perché non riguarda solo le prestazioni calcistiche, bensì il mio comportamento. Mi impegno giornalmente per portare avanti i valori giusti da esibire nel calcio e nello sport in generale. Spero di poter un esempio positivo per molti bambini».

Il difensore bianconero ha continuato: «Lo Scudetto? Giocarsela fino alla fine è ancora più bello, penso che sia stata un’emozione paragonabile a quella del primo scudetto. Il Mondiale? Sarà un’estate particolare, proverò ad andare più lontano possibile, dove avrò difficoltà a seguire le partite. E’ una ferita aperta che ci metterà molto tempo a rimarginarsi. Io leader? Vuol dire dare il massimo in campo e provare a far rendere i compagni al meglio».