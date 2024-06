Chiesa Juventus, il FUTURO è in bilico: una squadra di SERIE A è pronta a tentare l’affondo già in ESTATE

Chiesa Juventus, il FUTURO è in bilico: una big della nostra SERIE A è pronta a tentare l’affondo già in ESTATE

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è in bilico. Il numero 7 bianconero ha il contratto in scadenza nel 2025 e, fino ad ora, non si sono registrati passi in avanti fronte rinnovo.

Come riportato dal Corriere dello Sport la Roma di Daniele De Rossi sta monitorando con grande attenzione questa situazione. Già da molto tempo, infatti, il tecnico giallorosso ha richiesto alla società un giocatore in grado di saltare l’uomo con continuità.