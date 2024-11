Chiesa Liverpool, addio sempre più concreto per l’ala ex Juve. Una big italiana sul giocatore

Chiesa Liverpool, l’ex Juve pronto ad abbandonare subito al baracca dei Reds. Una big italiana sull’ala bianconera e della Nazionale

Federico Chiesa è sempre più lontano alla permanenza al Liverpool, ma dall’altra il ritorno in Italia è sempre uno step che l’ala ex bianconera vuole concretizzare. Beppe Marotta e dei dirigenti del calciomercato Inter. I nerazzurri avevano provato a sondare il terreno già in estate, fiutando l’affare dopo che l’attaccante italiano era stato messo fuori dal progetto della Juve. Alla fine ha avuto la meglio il Liverpool, che lo ha acquistato ma dove finora il talento azzurro non sta trovando spazio. Da qui le nuove e continue voci di mercato, che tornano ad accostarlo ai nerazzurri.

Questo l’ultimo aggiornamento riportato dal giornalista Alfio Musmarra sul proprio profilo Instagram, secondo il quale i dirigenti di Viale della Liberazione avrebbero intensificato i contatti con l’entourage del calciatore. Al momento rimane il nodo ingaggio da dover risolvere prima che l’indiscrezione su un suo ritorno in Serie A possa tramutarsi in qualcosa di più concreto.

CALCIOMERCATO INTER – «Si registrano nuovi contatti tra l’Inter e Chiesa che a Liverpool non trova spazio. I dialoghi proseguono ma va trovato un punto d’incontro sulla questione ingaggio».