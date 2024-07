Chiesa Napoli, TRATTATIVA POSSIBILE per la compagine partenopea. Ecco il DATO DECISIVO

Chiesa Napoli, TRATTATIVA POSSIBILE per i partenopei. Addio alla Juventus sempre più vicino grazie soprattutto a QUEL DATO

Secondo quanto riportato da Spazio Napoli, Federico Chiesa potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Per la Juve è un giocatore fuori dal progetto tecnico, e dall’altra parte spunta fuori un dato importante.

Su Golbet e Better l’operazione Chiesa Napoli è quotata a 1,65, quota in forte calo rispetto al 2,25 di dieci giorni fa: considerando che le quote della Roma sono sfumate grazie all’acquisto di Soulé.