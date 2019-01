Chievo nulla da fare: confermata la penalizzazione di 3 punti

Brutte notizie per il Chievo: il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato i tre punti di penalizzazione ai gialloblù

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato del Chievo Verona riguardo i tre punti di penalizzazione assegnati ai veneti ad inizio stagione. La società era stata penalizzata per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale.

Inoltre, per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo dalle norme che regolano i bilanci delle società di capitali, condotte finalizzate a far apparire un patrimonio netto superiore a quello esistente alla fine di ciascun esercizio e ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato delle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.